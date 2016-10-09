Бывший руководитель Росмолодежи возглавил аппарат Госдумы

Бывший руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Сергей Поспелов назначен исполнителем обязанностей руководителя аппарата Государственной Думы, говорится в сообщении на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

7 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Поспелова от должности главы Росмолодежи «в связи с переходом на другую работу».

Тогда официально не уточнялось, о какой работе идет речь, однако СМИ анонсировали назначение Поспелова главой думского аппарата.