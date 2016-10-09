09 октября 2016, 10:44
Бывший руководитель Росмолодежи возглавил аппарат Госдумы
Бывший руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Сергей Поспелов назначен исполнителем обязанностей руководителя аппарата Государственной Думы, говорится в сообщении на официальном сайте нижней палаты российского парламента.
7 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Поспелова от должности главы Росмолодежи «в связи с переходом на другую работу».
Тогда официально не уточнялось, о какой работе идет речь, однако СМИ анонсировали назначение Поспелова главой думского аппарата.
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