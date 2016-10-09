Чеченские чиновники и бойцы MMA удалили посты в адрес Емельяненко

Чеченские чиновники, бойцы смешанного стиля (ММА) и их наставники удалили из своих аккаунтов в социальных сетях посты с негативными высказываниями в адрес президента Союза ММА России Федора Емельяненко.

В частности, удалена запись бойца MMA Саида Нурмагомедова: «Федор Емельяненко! Позор тебе. Я думал, ты за развитие ММА, оказывается, наоборот».

Удален пост президента бойцовского клуба «Ахмат» Абузайда Висмурадова: «Может его гложет зависть, потому что Grand-Prix Akhmat 2016 Final многими признан лучшим турниром в истории российского мма, а его сюда не пригласили? Или он стал борцом за справедливость? Тогда ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо».

Напомним, конфликт руководства Чечни с Емельяненко произошел после боев по MMA в Грозном, в которых участвовали дети, в том числе малолетние сыновья Кадырова. Все они одержали победу над соперниками, один из них — нокаутом. При этом на 8-10-летних детях не было защитной экипировки, что вызвало резкую критику, в том числе со стороны Емельяненко.

7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров попросил: «Не пишите подобные вещи. А то, что уже написано, удалите. Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека». Кадыров выразил уверенность, что «Федор Владимирович осознал ошибку».