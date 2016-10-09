В Подмосковье задержали протаранившего военную колонну прапорщика

В Чеховском районе Московской области задержан прапорщик, совершивший за рулем автомобиля наезд на пешую колонну военнослужащих, сообщает «ФАПnews».

ДТП произошло 8 октября на территории военного городка учебного центра в Чеховском районе. Местный житель, 33-летний прапорщик воинской части в деревне Ваулово, врезался в колонну военных. Пострадавших госпитализировали.

В момент совершения наезда прапорщик, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП мужчина скрылся с места происшествия.