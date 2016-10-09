Путин призвал ввести Россию в число крупнейших производителей продовольствия

Президент РФ Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поблагодарил работников АПК за «созидательный и напряженный труд» и отметил: «Агропромышленный комплекс сегодня – это действительно один из локомотивов развития экономики страны. <…> Опираясь на лучшие, многовековые традиции российского крестьянства, они (работники АПК – прим. "Полит.ру") способны брать рекордные рубежи».

Владимир Путин напомнил, что Россия уже заняла лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы, и выразил мнение: «Уверен, наши производители могут не только в полном объёме обеспечить внутренний рынок качественными продуктами питания: у нас есть потенциал для того, чтобы Россия стала одним из крупнейших производителей продовольствия в мире».

Напомним, выступая перед Федеральным собранием в декабре 2015 года, Владимир Путин предложил «поставить задачу национального уровня и к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок национальным продовольствием» и заявил, что «Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых продуктов питания».