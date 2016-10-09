Роструд отчитался о расчистке теневого рынка труда

В 2015-2016 годах сотрудники трудовой инспекции и правоохранительных органов выявили в России 3,87 млн человек, состоящих в «нелегальных трудовых отношениях» с работодателями, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости (Роструд).

Отмечается, что в 2015 году было выявлено 2,27 млн человек, работавших без трудовых договоров, к 1 октября этого года — еще 1,6 млн человек. При этом только в 2016 году к административной ответственности привлечены почти 8,5 тыс. компаний и должностных лиц.

Из указанных 3,87 млн человек, состоявших в «нелегальных трудовых отношениях» с работодателями, 3,55 млн человек легализованы – работодатели заключили с ними трудовые договоры.

Для упрощения зачистки теневого рынка труда правительство просит открыть федеральным и региональным чиновникам доступ к базам данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, где хранятся персональные данные россиян.

В настоящее время рассмотрение данного предложения в думском комитете по труду отложено – законотворцев беспокоит, что доступ к личным сведениям россиян получит большая группа чиновников, причем нельзя исключить утечку этих данных, к примеру, коллекторам.