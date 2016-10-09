Разведка ДНР объявила о прибытии в Донбасс американских снайперов

Заместитель командующего корпусом Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в Донбасс прибыли американские снайперы, сообщает РИА Новости.

Басурин заявил: «Наша разведка установила местоположение снайперов, прибывших в зону АТО из США».

По словам представителя Минобороны ДНР, в районе населенного пункта Майорск в 1,5 км от линии соприкосновения выявлены огневые позиции шести минометов калибром 120 мм.