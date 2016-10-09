На Украине объявили о задержании российского шпиона

Служба безопасности Украины объявила о задержании гражданина страны, якобы работавшего на российскую разведку. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В сообщении говорится, что «агента ГРУ» задержали в Ровно при попытке завербовать офицера штаба сухопутных войск ВС Украины: «За передачу документов с грифом "секретно" и "совершенно секретно", касающихся боевой подготовки, вооружения, мобилизационного развертывания и военного сотрудничества ВСУ с иностранными партнерами, агент ГРУ должен был предложить украинскому офицеру и его семье российское гражданство, а также деньги».

Имя задержанного не сообщается, однако указывается, что его куратором является «сотрудник российских спецслужб Александр Илюхин».