СМИ сообщили о намерении республиканцев сменить Трампа на выборах

Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) в текущие выходные пересматривает предвыборную стратегию, в то время как юристы комитета изучают законные способы замены кандидата в президенты США от Республиканской партии, сообщает Politico со ссылкой на республиканцев, близких к комитету.

Намерение пересмотреть стратегию подтвердил 7 октября председатель комитета Рейнс Прибус, утверждает источник издания. В тот же день комитет отправил в отставку двух сотрудников низшего звена, ожидаются новые отставки.

Двое других собеседников Politico утверждают, что юристы комитета всерьез взвешивают возможности сменить кандидата от партии – за месяц до выборов, при уже напечатанных бюллетенях для голосования: «Армия юристов RNC в настоящее время изучает правило 9 и вопросы с бюллетенями» (правило 9, о котором идет речь, касается выдвижения кандидатов).

Однако шансы на замену Трампа остаются лишь в том случае, если сам кандидат пойдет навстречу пожеланиям партии, отмечают источники издания: «Факт остается фактом, его можно заменить лишь если он сам откажется или умрет. Он сегодня заявил, что не планирует ни то, ни другое».

Ранее появлялись слухи о том, что в Демократической партии США рассматривают возможность замены своего кандидата, экс-госсекретаря США и бывшей первой леди страны Хиллари Клинтон. Слухи возникли на фоне сообщений о болезни Клинтон и официального подтверждения не нашли.