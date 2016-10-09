Жертвами теракта в Турции стали 18 человек

В результате теракта на юго-востоке Турции погибли 18 человек, сообщает Associated Press.

Как уточнил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, у армейского КПП «Дюрак» в 20 километрах от города Шемдинли ила Хяккяри взорвался заминированный автомобиль. Помимо погибших сообщается о 27 раненых.

Турецкие власти обвинили в совершении теракта Рабочую партию Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией.