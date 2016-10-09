09 октября 2016, 17:47
Жертвами теракта в Турции стали 18 человек
В результате теракта на юго-востоке Турции погибли 18 человек, сообщает Associated Press.
Как уточнил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, у армейского КПП «Дюрак» в 20 километрах от города Шемдинли ила Хяккяри взорвался заминированный автомобиль. Помимо погибших сообщается о 27 раненых.
After Pkk attacked #Şemdinli military HQ many casualties , Hakkari Province #turkey pic.twitter.com/vNT0jNqdzP— Mami AL (@Kanimase) 9 октября 2016 г.
Турецкие власти обвинили в совершении теракта Рабочую партию Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией.
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