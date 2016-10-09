США решили пересмотреть поддержку аравийской коалиции

Официальный представитель Совета национальной безопасности при американском Белом доме Нед Прайс заявил, что США намерены пересмотреть поддержку, оказываемую коалицию Саудовской Аравии, сообщает Reuters.

Deeply disturbed by reports of airstrike on funeral hall in Yemen. If confirmed, would cont. troubling series of attacks against civilians. — Ned Price (@Price44) 9 октября 2016 г.

Причиной такого решения стал авиаудар по траурной церемонии в столице Йемена Сане, жертвами которого стали 213 человек, около 500 человек пострадали. Хуситы, которые контролируют Сану, обвинили в нанесении удара саудовскую коалицию. Командование ВВС коалиции отрицает свою причастность.

В свете случившегося коалиция опубликовала коммюнике, в котором заявляет о готовности сотрудничать с США в расследовании причин и обстоятельств авиаудара: «Следователям будет открыт доступ к данным и информации о военных операциях, проведенных в тот день и в месте инцидента, а также в прилегающих районах, которая находится в распоряжении коалиции» (цитата по РИА Новости).