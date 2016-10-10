Киевская область попросила у Порошенко автономию

Киевский областной совет предложил президенту Украины Петру Порошенко и правительству страны подписать договор о разграничении полномочий между центральной и региональной властями, сообщают «Украинские новости».

«Предлагаем рассмотреть вопрос перехода к договорным отношениям между правительством, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления для разграничения полномочий», — говорится в обращении депутатов совета.

Отмечается, что инициатором предложения стала фракция «Батькивщина», его поддержали представители «Самопомощи», «Оппозиционного блока», «УКРОПа» и «Свободы». Члены облсовета от «Блока Петра Порошенко» выступили против. В итоге, решение было поддержано 57 депутатами из 84.

Киевский облсовет стал уже седьмым по счету представительным органом власти на местых, который заявил о разграничении властей с центром. В конце мая депутаты Одесского областного совета обратились к президенту и премьер-министру страны с подобным призывом.

Ранее распределить полномочия между регионами и центром потребовали депутаты Житомирского и Кировоградского облсоветов. Кроме того, в начале апреля депутаты облсовета Закарпатья потребовали от руководства Украины предоставить региону автономию.