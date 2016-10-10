Кабмин отказал Мизулиной в поддержке запрета «бэби-боксов»

Российский кабмин не поддержал инициированный сенатором Еленой Мизулиной законопроект о запрете «бэби-боксов», сославшись на размытость формулировок и оговоренное в документе препятствование оказанию медпомощи. Соответствующий отзыв появился на сайте правительства РФ.

В нем, помимо прочего, подчеркивается необходимость создания новой системы правового регулирования в связи с действием Конвенции о правах ребенка, которая позволила бы предотвращать «оставление детей после их рождения».

«Также необходимо принятие комплексных мер в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей, включая поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — говорится в отзыве правительства по законопроекту. Авторам документа предписано существенно его доработать перед рассмотрением Госдумой в первом чтении.

СМИ отмечают, что отзыв необычен: как правило, правительство однозначно высказывает свою поддержку или неодобрение проектов, а в данном случае четкой позиции не сформулировано.

Напомним, правительственная Комиссия по законопроектной деятельности предлагала поддержать предложение Мизулиной, если оно будет доработано. Сенатор, в свою очередь, обещала внести необходимые коррективы.

Законопроект Мизулиной предполагает введение штрафов за обустройство «бэби-боксов» (их еще называют «окнами жизни»), в которых женщины могут анонимно оставить новорожденных детей для последующего усыновления.