Россияне вошли в тройку рейтинга самых непривлекательных мужчин мира

Российские мужчины входят в число наименее привлекательных по сравнению с представителями мужского пола других стран. Об этом пишет MetroNews со ссылкой на статистические данные сайта знакомств Beautiful People.

В тройку самых некрасивых попали также мужчины из Великобритании и Польши. Отмечается, что в базе «Клуба красивых людей» всего лишь 9% представителей из этих стран.

Сайт составляет статистику и по представительницам женского пола. Самыми непривлекательными считаются женщины Великобритании, Новой Зеландии и Австралии.

При этом тройка самых красивых мужчин мира включает в себя шведов (60% принятых в клуб), мужчин Дании (40%) и бразильцев (41%). Среди женщин самыми привлекательными признаны жительницы Норвегии (70%), Швеции (62%), Исландии (61%). О красоте русских женщин в рейтинге не упоминается.

Ранее сообщалось о запуске службой знакомств Beautiful People нового проекта в Лос-Анджелесе «Бар для красивых людей», позволяющий исключить приукрашивания внешнего вида желающими познакомиться в интернете.

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