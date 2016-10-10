В Мальмё взорван ночной клуб

В шведском городе Мальмё в 2.30 мск около ночного клуба «Вавилон» прогремел мощный взрыв. Как сообщает Sydsvenskan, жертв нет.

«Там был какой-то тип взрыва, и он, похоже, привел к большим повреждениям здания. И, насколько известно, пострадавших среди людей нет», — сообщил изданию дежурный полиции Мартин Карлссон.

Следствию известно, что неизвестные подложили бомбу под входную дверь клуба уже после его закрытия. В результате взрыва повреждена дверь заведения и окна на втором этаже. Полицию вызвали жители соседних кварталов, которых разбудил взрыв.

Место происшествия оцеплено, полиция ищет злоумышленников.