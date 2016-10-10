Доску Маннергейму в Петербурге демонтируют после очередного нападения

Власти Санкт-Петербурга решили демонтировать мемориальную доску финскому маршалу, главнокомандующему армией Карлу Густаву Маннергейму, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации города.

«На доску постоянно нападают вандалы, она выглядит уже непрезентабельно», — цитирует агентство слова собеседника.

Источник уточнил, что доска будет снята до конца 2016 года. «Люди, которые доску вешали, уже не ощущают такого давления, какое было изначально. Ситуация стала свободнее, это позволяет доску снять», — добавил собеседник.

Ранее стало известно, что Петербурге в очередной раз повреждена мемориальная доска Карлу Маннергейму. Рано утром четверо мужчин в жилетах в надписью «НБ» (запрещенная в России Национал-большевистская партия) подошли к доске и начали рубить ее топорами.

3 октября памятную доску обстреляли, а 9 сентября житель Подмосковья облил ее красной краской.