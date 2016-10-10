Российские моряки собрали у берегов Сирии тела убитых террористами женщин и детей

Тела казненных террористами мирных граждан, в основном, женщин и детей, поднимают с поверхности воды экипажи кораблей Военно-морского флота РФ в прибрежных водах Сирии. Об этом рассказал РИА Новости один из очевидцев.

«Экипажи кораблей регулярно видят в прибрежных водах на севере Сирии тела зверски убитого террористами мирного населения, в подавляющем большинстве своем это женщины и дети. Их поднимают на борт и доставляют в Тартус для погребения согласно мусульманским традициям», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что сирийские власти несколько раз обращались к морякам с просьбой собрать на воде тела жертв террористов.

«Последний раз корабль поднял с поверхности воды более десяти тел. Это было примерно в 200 милях севернее Тартуса. На телах не было следов пулевых ранений, все жертвы были убиты холодным оружием», — сказал очевидец.

10 октября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро обвинил Россию в атаках на Алеппо и заявил, что направит в Международный суд ООН требование расследовать совершение РФ военных преступлений в Сирии.