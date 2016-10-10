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10 октября 2016, 21:52
Башар Асад ООН Пан Ги Мун Сирия

Пан Ги Мун обвинил президента Сирии в гибели сотен тысяч людей

Пан Ги Мун
Пан Ги Мун
Фото: unmultimedia.org

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун заявил в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle, что из-за ошибок сирийского президента Башара Асада погибли свыше 300 тысяч людей.

По словам Пан Ги Муна, Асад виноват в том, что «не смог проявить себя как лидер». Генсек ООН также призвал главу Госдепа США Джона Керри и Москву «восстановить режим прекращения огня», чтобы сотрудники организации могли доставить «жизненно необходимую гуманитарную помощь». Пан Ги Мун уточнил, что в помощи ООН нуждаются сейчас по меньшей мере 5 миллионов сирийцев, находящихся в труднодоступных или осажденных районах.

Генсек ООН признал, что организации следовало раньше озаботиться решением проблемы Алеппо, где сейчас сложилась крайне сложная гуманитарная ситуация. «В прошлом нам нужно было предотвратить катастрофу в Сребренице, геноцид в Руанде», — констатировал Пан Ги Мун.

При этом он заверил, что в настоящее время возглавляемая им организация делает все от нее зависящее для урегулирования кризиса в Алеппо, и «вопрос о будущем одного человека — Башара Асада — не должен быть препятствием для этого процесса».

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