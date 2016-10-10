Туроператоры сообщили о закрытии границы между Россией и Белоруссии для иностранцев

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала о закрытии для иностранцев пропускного пункта «Красная горка» под Смоленском. Об этом пишет «Интерфакс».

«На совещании в Министерстве культуры РФ, куда пригласили представителей МИД РФ, пограничной службы ФСБ, Минтранса, пограничники сообщили, что пункт пропуска Красная Горка под Смоленском рассчитан исключительно на проезд граждан России и Беларуси — обе страны входят в союзное государство, между ними нет границы. Соответственно, пересечение этого пункта на поезде или автотранспорте гражданами других стран нелегитимно. По их словам, пропускной пункт для проезда представителей всех третьих стран, действительно, закрыт и вряд ли откроется», — цитирует агентство Тюрину.

Она также сообщила, что представители туриндустрии предложат пограничникам временный регламент, который позволит по реестровому номеру туроператора пропускать организованные группы. Ирина Тюрина заверила, что Минкультуры окажет содействие в решение возникшей проблемы.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники «Красной горки» не пропустили группу австрийских туристов, следовавших через Белоруссию в Россию. При этом, представители туриндустрии заявили, что через этот пункт пропуска уже более 25 лет принимались иностранные граждане. Также сообщалось о недопуске граждан Польши на территорию России через пропускной пункт под Смоленском.

В ФСБ РФ, в свою очередь, заявили, что на российско-белорусской границе не существует международных пунктов пропуска, однако имеющиеся пункты упрощенного пропуска действуют только для граждан России и Белоруссии.