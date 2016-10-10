Губернатор Петербурга утвердил суточную норму хлеба на случай войны

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил продовольственный норматив на случай войны. Он гарантирует петербуржцам получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, муниципалитет создаст в ближайшие три года запас размером 69,7 тысячи тонн. По расчетам властей, этого должно хватить на полтора месяца снабжения 5,2 млн жителей Петербурга. Неснижаемый запас в 31 тысячу тонн рассчитан на 20 дней.

20-дневная норма снабжения вводится впервые. Созданием неснижаемого и оперативного резервов ржи и пшеницы займется государственное унитарное предприятия (ГУП) «Продовольственный фонд». Запасы будут созданы в целях обеспечения продовольственной безопасности.

Издание напоминает, что до 2015 года региональный продовольственный фонд Санкт-Петербурга достигал 92,2 тысячи тонн. В прошлом году он был уменьшен почти на треть. Помимо этого, вступивший в силу с 1 января 2016 года городской закон не допускает снижения достигнутого уровня обеспечения продовольственной безопасности.