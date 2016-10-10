В Смольном опровергли введение нормы потребления хлеба на случай войны

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга опроверг информацию о введении нормы потребления хлеба на случай чрезвычайных ситуаций или военного положения, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Как пояснили в Смольном, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, запасы Регионального продовольственного фонда на 2016–2018 годы составят 69,9 тысяч т пшеницы, ржи и зерна. В них входит и неснижаемый запас — 31,1 тысяч т зерна, 21,2 тысяч т пшеницы и 9,4 тысяч т ржи. В ведомстве подчеркнули, что этот фонд создан «с целью стабилизации рынка муки, а следовательно, хлебобулочных изделий, для исключения резких скачков цен», и не имеет отношения к обеспечению населения «на случай возникновения опасности при ведении военных действий».

В пресс-службе комитета также добавили, что «военными запасами» занимается специальное федеральное агентство, деятельность которого «никак не регулируется региональными властями».

Ранее в понедельник издание «Фонтанка.ру» сообщило, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил продовольственный норматив на случай войны. Он гарантирует петербуржцам получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней.