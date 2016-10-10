Нефть Brent упала в цене ниже 53 долларов

Баррель североморской нефти Brent подешевел на торгах Межконтинентальной биржи ICE: стоимость декабрьских фьючерсов на нее по данным на 21:52 мск составила 52,98 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

При этом стоимость ноябрьских фьючерсов нефти WTI составила 51,23 доллара за баррель.

Напомним, на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле президент РФ Владимир Путин заявил, что оснований для разговоров о конце эры углеводородов, начавшихся в условиях почти двукратного падения цен на нефть, пока нет. «Думаю, реальных оснований для таких далеко идущих выводов пока нет», — подытожил российский лидер.

На фоне этого заявления Путина нефть незначительно подорожала, однако впоследствии снова отыграла вниз.

Ранее Саудовская Аравия обнародовала прогноз, согласно которому цена на нефть в конце нынешнего года и в 2017 году может составить 60 долларов за баррель.