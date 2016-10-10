Путин и Цзиньпин запланировали встречу в Гоа

Российский лидер Владимир Путин планирует провести встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС, который состоится в индийском Гоа 15–16 октября, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«С Цзиньпином планируется встреча, прорабатывается», — уточнил он. Напомним, ранее со слов заместителя главы МИД Китая Ли Баодуна стало известно, что Си Цзиньпин намеревается провести встречу с Путиным на полях саммита БРИКС.

Предыдущие переговоры двух лидеров состоялись на полях саммита G20, который проходил в Китае в начале сентября.

БРИКС — это неформальное межгосударственное объединение пяти стран (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Саммит в станет восьмым за всю историю существования объединения.