Мемория. Александр Бубнов

10 октября 1955 года родился Александр Бубнов, футболист и спортивный обозреватель

Личное дело

Александр Викторович Бубно́в (61 год) родился в подмосковных Люберцах. Детство провел во Владикавказе. С раннего возраста увлекся футболом и в 12 лет поступил во владикавказскую ДЮСШ. Рассказывал: «По большому счету в организованный футбол меня за уши затащил Мурат Алексеевич Огоев — детский тренер школы "Юность" в Северной Осетии. Он ездил по школам и искал одаренных детей. Когда приехал к нам, предложил физруку сыграть товарищеский матч: сборная школы против воспитанников ДЮСШ. Как сейчас помню, мы крупно проиграли, но я забил два гола, и он взял меня к себе. Это был 5-й класс».

Параллельно Александр ходил в художественную школу — мать надеялась, что он станет архитектором.

Выиграв первенство РСФСР среди детских спортивных школ, был принят в ростовскую спортивную школу-интернат №10. По окончании интерната в 1972 году Бубнова пригласили в ростовский СКА. В сезоне 1973/1974 он играл за владикавказский «Спартак». Затем перешел в московское «Динамо», за которое выступал с 1974 по 1983 годы.

Главный тренер команды Александр Севидов, по словам футболиста, был ему «как второй отец»: «Помог устроиться в Москве, перевезти сюда родителей и учил жизни».

В 1982 году окончил институт физической культуры. В 1983—1989 годах играл за столичный «Спартак». Вспоминал о переходе к красно-белым: «Руководство клуба было категорически против моего перехода в "Спартак", куда я стремился и куда меня звал Константин Иванович Бесков. Меня обвинили во всех смертных грехах и решили добить на партийном собрании центрального совета "Динамо" — высшего руководящего органа всего спортивного общества. <…> В итоге мне объявили выговор, что было равносильно отпущению грехов».

С 1977 по 1987 год выступал за сборную СССР по футболу, проведя 34 матча и забив 1 гол — в дебютной игре против сборной ГДР.

В октябре 1989 года перешел в парижский клуб «Ред Стар». Отыграв один сезон, до 1993 года был тренером этого клуба.

Вернувшись на родину, с отличием окончил высшую школу тренеров при Академии физической культуры. В 1994 году был приглашен главным тренером тюменской команды высшей лиги «Динамо-Газовик». В 1995 году был уволен из команды, не сыграв с ней ни одного официального матча.

В 1997—1998 годах тренировал команду белорусской высшей лиги «Славия» из города Мозырь. «Славия» пробилась в отборочный цикл Лиги чемпионов и в Кубок УЕФА. Бубнов даже сыграл один официальный матч за клуб: в четвертьфинале кубка Белоруссии он вышел на поле против минского «Динамо».

В 1999 и в 2004 годах был главным тренером саровского «Икара», выступавшего в чемпионате Нижегородской области. В промежутках тренировал команду «Фабус» из подмосковных Бронниц и киевское «Динамо».

После ухода с тренерской работы стал футбольным консультантом и обозревателем. В 2002 году дебютировал в качестве комментатора на матче Россия — Бельгия и в финале чемпионата мира. В 2002—2004 годах курировал футбольные проекты в «ЕвразХолдинге». В дальнейшем Бубнов стал футбольным аналитиком и журналистом, сотрудничает с радио, ТВ и спортивными изданиями. Ведет авторские программы на портале Sportbox.ru.

Чем знаменит

Известный в стране футбольный обозреватель, в прошлом — игрок столичных клубов «Динамо» и «Спартак». Особенностью методики Бубнова является подсчет технико-тактических действий (ТТД) футболистов, то есть передач, единоборств, ударов и других игровых моментов. Также считается количество брака, сделанного игроками. Методика была разработана в СССР в 1970-х. Ей пользовались наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский и тренер столичных «Спартака» и «Динамо» Константин Бесков.

О чем надо знать

Бубнов часто позволяет себе резкие высказывания в сторону футболистов и тренеров. Широко известны его конфликты с игроками сборной Романом Широковым и Александром Кержаковым, а также с наставником московского ЦСКА Леонидом Слуцким. Бубнова часто критикуют и за использование методики подсчета ТТД, считая ее устаревшей и неактуальной.

Прямая речь

О мечтах (книга Александра Бубнова «Спартак: 7 лет строгого режима»): «В детстве была мечта сыграть за сборную СССР. Отец мне говорил: "Ты, Саша, дурак! В СССР живет 250 миллионов человек, а ты хочешь быть в числе 11, которые за сборную играют?!" Я не думал становиться чемпионом, просто хотел играть в хорошей команде и выступать за сборную. Сегодня я — один из немногих, кто становился чемпионом СССР в составе и "Динамо", и "Спартака"».

О легионерстве (там же): «Не люблю вспоминать про "Ред Стар". На мой взгляд, это был самый тяжелый период в моей жизни. Во Франции я больше мучился, чем играл. Дед [Николай Старостин] до конца надеялся, что я не соглашусь на вторую лигу. Думал, пройдет время и все само собой рассосется. А я решил, что, во-первых, все-таки это Париж, где я бывал и где мне понравилось, во-вторых, контракт на два года, что для 34-летнего игрока совсем неплохо, и в-третьих, детям — шести и семи лет — во Франции будет хорошо. Действительно, они пошли там в школу и выучили французский язык, на котором и сегодня прекрасно говорят».

О договорных матчах в «Динамо» (там же): «Впервые с договорными матчами я столкнулся еще в "Динамо". Динамовцы гордятся тем, что команда ни разу не вылетала из высшей лиги. Но не вылетала потому, что на самом деле спасалась за счет договорных игр. Эта фальшь меня всегда очень сильно угнетала».

О договорных матчах в «Спартаке» (там же): «Подходит [Ринат] Дасаев: "Зайди".

20 часов, скоро пора спать, а тут "зайди". Но мало ли что могло случиться. Захожу в номер к Дасаеву, а там собрание. Народу много, почти вся команда, и председатель — Федя Черенков. <…>

Как мне объяснили, расклад был такой. К Сергею Шавло, который литовцам был близок, как человек из Прибалтики (играл за рижскую "Даугаву"), обратились из "Жальгириса" и попросили отдать игру, мол, вам все равно ничего не нужно. Предложили по 500 рублей на рыло.

Когда я узнал об этом, подумал: "Неужели всего за 500 рублей можно продаться и не бояться Бескова? Как-то вы продешевили, ребята". <…> Пока шло голосование, я думал, что сказать. Решил еще раз проверить людей на вшивость. Когда дошла очередь до меня, спросил: "Федя! А нельзя ли помочь людям без денег?" И здесь меня Федор окончательно убил: "Нет, только за бабки".

Это был выстрел в лоб. От кого угодно можно было ожидать, но только не от него. И тогда я сказал: «Я категорически против».

Дальше — немая сцена, как в «Ревизоре». Мне показалось, что Женька Кузнецов в душе перекрестился.

Гаврилов тут же вскочил: "Пошли в карты играть".

Думаю, многие вздохнули с облегчением, потому что риск был колоссальный. Бесков, если бы узнал, ни с кем бы не стал миндальничать.

Все разошлись по комнатам, а я отправился к руководству…»

О самом удивительном предсказании («Советский спорт», декабрь 2010): «Жена меня уже боится, потому что все, что ни говорю, как правило, сбывается. Я что-нибудь ляпну в порыве гнева, а оно возьмет да сбудется. Как-то в лихие 90-е в Подмосковье я назвал гаишника-вымогателя козлом, сказал, что за его алчность ему аукнется. Через пару дней на их пост напали бандиты со стрельбой».

4 факта об Александре Бубнове

Родился в простой семье. Рассказывал: «Мой отец был из простых. Он рано потерял родителей, и воспитывал его дядя. Считался отличным сварщиком. Моя мать была старше его на семь лет. Работала конструктором на швейной фабрике. Родила меня поздно, в 32 года. <…> В детстве за мной со стороны родителей был жесткий надзор. Мать контролировала, а отец наказывал, причем больно, но, как правило, по делу».

В конце 2012 года в интервью газете «Советский спорт» заявил, что в 1970-е — 1980-е годы многие советские футболисты принимали допинг. По его словам, запрещенные добавки активно использовались в киевском «Динамо», в олимпийской футбольной сборной СССР перед Играми 1980 года.

В 2014 году написал книгу «Спартак: 7 лет строгого режима», которая вызвала новую волну критики футбольного обозревателя со стороны игроков и тренеров.

Известный футбольный комментатор Василий Уткин сочинил три десятка анекдотов про Бубнова. Например: Александру Бубнову запрещен вход в магазин «Пятерочка», поскольку в его присутствии немедленно киснет молоко. Или: В юности Александр Бубнов посмотрел кино «В бой идут одни старики». Особенно ему запала фраза: горишь, «бубновый»! С тех пор он жжет.





Материалы об Александре Бубнове:

Биография в Википедии

Биографическая справка Rusteam.permian.ru

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