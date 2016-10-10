Правительство предложило Госдуме увеличить дефицит бюджета

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об уточнении основных параметров федерального бюджета на 2016 год, согласно которому, дефицит бюджета по итогам года составит 3,7% ВВП. Текст документа опубликован на официальном сайте Госдумы.

Проект также предусматривает увеличение расходов госбюджета на 304 млрд рублей — до 16,403 трлн рублей (19,8% к ВВП), при сокращении доходов на 370 млрд рублей — до 13,369 трлн рублей (16,1% к ВВП). Таким образом, дефицит составит 3,034 трлн рублей (3,7% ВВП).

При этом, покрытие бюджетного дефицита в 2016 году будет осуществляться за счет источников внутреннего и внешнего финансирования. Внутреннее финансирование возрастет на 629,2 млрд рублей и составит 3,04 трлн рублей.