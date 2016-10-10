В США выявили сговор Coca-Cola и Pepsi с медицинскими организациями

Американские корпорации Coca-Cola и PepsiCo обвинили в сговоре с 96 медицинскими ассоциациями США для лоббирования своих интересов, сообщает RNS со ссылкой на издание American Journal of Preventive Medicine.

Издание опубликовало результаты расследования экспертов Бостонского университета Дэниеля Аарона и Михаэля Зигеля. В нем, в частности, говорится, что с 2011-го по 2015 год производители газированных напитков переводили деньги на счета организаций здравоохранения, в том числе, тех, кто занимается борьбой с ожирением.

Всего, согласно данным расследования, с 2011-го по 2014 год Coca-Cola потратила на данные цели около 6 миллионов долларов, PepsiCo — около 3 миллионов долларов. При этом из 96 организаций здравоохранения 12 получали средства от обеих компаний, одна — только от PepsiCo и 83 — от Coca-Cola. При этом только Coca-Cola обнародовала список компаний-получателей спонсорских средств.

Эксперты также нашли информацию, что за тот же период времени Coca-Cola и PepsiCo лоббировали голосование против 29 законопроектов в области здравоохранения, том числе, касающихся борьбы с избыточным весом и направленных и сокращения потребления сладких газированных напитков.

В прошлом году депутаты Госдумы попросили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ввести санкции против продукции The Coca-Cola Company и PepsiCo, так как они финансируют две основные партии США, являющиеся, в свою очередь, сторонниками продления санкций в отношении России.