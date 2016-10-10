Экспертиза «Полит.ру»: Сухопутные С-300 в Сирии просто заменили российский корабль ПВО

Размещение Россией в Сирии зенитно-ракетных комплексов типа С-300, вызвавшее столь серьезную обеспокоенность на Западе, стало просто компенсацией за вынужденный отвод на базу российских кораблей с ЗРК большой дальности. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook эксперт Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, комментируя тему появления в Сирии российских комплексов С-300.

«Чего-то меня удивляет шумиха про переброску в Сирию С-300В4 с глубокомысленными рассуждениями о том, какой это "сигнал" и т.п. На протяжении длительного времени в Сирии имелось два ЗРК большой дальности. На базе Хмеймим находился С-400. Рядом с Тартусом постоянно находились "Москва" или "Варяг" с комплексами С-300Ф. Т.е. в принципе Россия стремилась держать там постоянно два ЗРК большой дальности, по одному в районе каждой из основных российских баз.

"Москва" и "Варяг" сменяли друг друга и торчали там на пределе технической возможности, их пришлось вернуть на базу. Ввод в строй "Устинова", еще одного корабля с С-300Ф, после ремонта затягивается по техническим причинам. Кроме этих трех, у России есть только один корабль с большим ЗРК – атомный "Петр Великий". Если я правильно понимаю, его хотят отправить туда позднее вместе с "Кузнецовым" или может он просто тоже не готов.

Таким образом, корабля ПВО там у нас нет. Чтобы не ослаблять ПВО, его отсутствие заместили сухопутным комплексом. Или я что-то упустил?



Кстати, для лучшего понимания текущей реальности в мире. У Китая кораблей с аналогичными системами ПВО:

– 2 эсминца 051C с С-300ФМ

– 6 эсминцев 052С с HHQ-9

– 4 эсминца 052D с универсальными системами оружия, включая модифицированный HHQ-9 в боевом составе флота. еще не менее 8 проходят испытания или строятся.



Наши возможности по "проецированию силы" по сравнению с китайскими – жалкое убожество и смех курам», – считает Василий Кашин.

Напомним, 4 октября СМИ сообщили, что Россия разместит в Сирии новейшие системы ПВО С-300ВМ. Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков подтвердил доставку в Сирию батареи ЗРК С-300, предназначенной для «обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе, и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России с воздуха».

Тем не менее, пресс-секретарь Минобороны США Питер Кук заявил, что Пентагон следит за размещением в Сирии российской батареи ЗРК типа С-300.

Добавим, что 7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что размещение противовоздушных комплексов С-300 в Сирии обусловлено утечками данных о планах США атаковать сирийские аэродромы крылатыми ракетами.