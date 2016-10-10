С НПФ решили брать компенсацию за неудачные инвестиции

Российское министерство финансов предложило ввести для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) ответственность в случае неудачного инвестирования денег своих клиентов-россиян. Эта мера предусматривается поправками в закон «О негосударственных пенсионных фондах», текст которых опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В случае, если инициативу Минфина одобрят и примут, неэффективные решения управляющего НПФ приведут к тому, что с акционеров фонда можно будет требовать компенсации в размере недополученной выгоды.

В документе говорится, что негосударственный пенсионный фонд обязан обеспечить своим вкладчикам «обоснованный уровень доходности» — как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам, — с учетом «уровня риска активов».

В случае, если инвестиционные решения управляющего НПФ оказались неудачными, фонду придется компенсировать потери, включая недополученную выгоду, за счет собственных средств. Решение о таком возмещении будет принимать комитет финансового надзора Банка России, а руководство фонда сможет оспорить его «в комиссии регулятора, созданной на основании решения совета директоров ЦБ».