В Думе назвали условия возвращения России в ПАСЕ

Россия может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) с января 2017 года при условии восстановления российской делегации во всех правах, сообщает RT со ссылкой на нескольких депутатов Госдумы РФ.

«Мы предложили изменить регламент ПАСЕ таким образом, чтобы ни одну национальную делегацию больше нельзя было лишить права голоса. Это будет выходом из тупика по России. Иначе в январе мы приедем в Страсбург — и все повторится», — цитирует телеканал слова председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, который, в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ, получит в ней пост зампреда.

В свою очередь, член комитета ГД по международным делам Адальби Шхагошев назвал одним из условий возвращения в ассамблею гарантии того, что прежние ошибки в отношении России не будут повторены. «В ПАСЕ хотели бы, чтобы мы вернулись, и готовы разработать механизмы, которые соответствовали бы нашим интересам», — заявил Шхагошев.

Ранее президент ПАСЕ Педро Аграмунт заявил, что Ассамблея должна вернуть в пленарный зал делегацию России. «Я убежден в том, что ситуация, когда одно из государств-членов — Россия — не присутствует в ПАСЕ не идет на пользу никому, ни нашей Ассамблее, ни России, ни другим 46 государствам-членам», — цитирует слова Аграмунт агентство РИА Новости. В аппарате ПАСЕ при этом сообщили, что инициатива российских парламентариев может быть рассмотрена на декабрьской сессии.

Ранее Педро Аграмунт заявлял, что делегации Украины, и России в ПАСЕ должны вместе принимать участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Между тем, Украина пообещала выйти из ПАСЕ в случае возврата России прав в организации