Главу бурятского управления Роскомнадзора уволили за кумовство

По представлению Генпрокуратуры Минкомсвязи уволило главу Роскомназора Бурятии Любовь Дамдинову в связи с утратой доверия. Как сообщается на сайте ведомства, отставка вызвана нарушением ею антикоррупционного законодательства.

Следствие установило, что с октября 2015 года она рассмотрела шесть дел об административных правонарушениях в области связи и информации, совершенных главой управления республиканского филиала одного из крупнейших сотовых операторов РФ. Он является ее супругом.

Дамдинова не приняла мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и также вынесла минимальное наказание в виде предупреждения.

«Изложенные факты свидетельствуют о наличии у руководителя названного управления личной заинтересованности, повлиявшей на надлежащее и беспристрастное исполнение ею должностных обязанностей», —сказано в сообщении Генпрокуратуры.