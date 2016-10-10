Победителя вторых дебатов между Клинтон и Трампом «выбрала» муха

Во время теледебатов, которые прошли между кандидатами в президенты США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, на лицо представительницы Демократической партии села муха. При этом политик не обратила на нее внимание и продолжила свое выступление.

Этот случай вызвал бурную реакцию в интернете. Телезрители отмечали, что изначально муха летала над Дональдом Трампом, но в итоге села именно на Клинтон. После этого в соцсетях стали говорить о том, что победителя в дебатах «выбрала» муха.

В твиттере даже появился аккаунт севшей на Хиллари Клинтон мухи. Автор по имени Муха Хиллари Клинтон, который пишет «от лица» насекомого, сообщил, что не поддерживает ни одного из кандидатов.

«Я — муха, которая приземлилась на Хиллари. Не подумайте обо мне ничего такого, я не поддерживаю ни одного кандидата», — говорится твите. «Не могу поверить, что я только что была в прямом эфире», — дописала «муха» позже.

Рунет 10 октября также обсуждает севшую на Клинтон муху. «А не она ли садилась на Обаму?» — задаются вопросом некоторые пользователи, вспоминая курьезный случай с американским президентом на брифинге в 2014 году, когда он журналом попытался убить муху, вторгшуюся в воздушное пространство Овального кабинета Белого дома. Другие справедливо отмечают, что «мухи на что попало не садятся».