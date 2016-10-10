В Германии задержали планировавшего взрыв в аэропорту беженца

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта беженца из Сирии. Об этом сообщает полиция в своем Twitter.

«Подозреваемый в терроризме аль-Бакр был задержан ночью в Лейпциге»,— говорится в сообщении.

❗️NEWS❗️ Wir sind geschafft, aber überglücklich: 📢der Terrorverdächtige Albakr wurde in der Nacht in Leipzig festgenommen. ÖA über #GenStA — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 10 октября 2016 г.

Как сообщалось ранее, полиция Германии проводила операцию по поиску выходца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта в Хемнице. Сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом квартиру в одном из кварталов Хемница, однако 22-летнему Джабер аль-Бакру тогда удалось скрыться.

«Общая картина расследования, в частности, количество найденного взрывчатого вещества, свидетельствует о том, что человек планировал провести (террористическую) атаку», - заявил представитель управления Федеральной прокуратуры.