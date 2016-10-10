В Сербии начались первые российско-сербские авиационные учения

В Сербии начались первые в истории совместные российско-сербские авиационные учения «БАРС-2016», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В учениях примут участие летчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии. Сначала участники совместного учения пройдут теоретическую подготовку на аэродроме Батайница. Затем совместные экипажи России и Сербии истребительной и армейской авиации проведут тренировки на авиатехнике и отработают взаимодействие с группой руководства полетами.

В сообщении Минобороны отмечается, что российские летчики изучили авиационные термины и фразеологию ведения радиообмена на сербском языке. В рамках учения военные двух стран совершат перехват воздушных целей, выполнят элементы воздушного боя, фигуры сложного и высшего пилотажа. Также будут отрабатываться тактический удар по наземным целям, десантирование и поисково-спасательные операции.

Учение будет проводиться на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8, будут задействованы до 10 единиц авиационной техники ВВС и войска ПВО Сербии.