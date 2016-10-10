В России разрешили возобновить продажу презервативов Durex

Росздравнадзор допустил к реализации в России продукцию производителя презервативов марки Durex. Продукция компании уже прошла процедуру необходимой регистрации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 22.09.2016 на территории РФ допущено к обращению медицинское изделие "Презервативы марки Durex" следующих вариантов исполнения: Durex Pleasuremax; Durex Classic; Durexa Fruity Mix; Durex Extra Safe; Durex Elite; Durexa XXL; Durex Sensation; Durex Invisible», — приводит цитату сообщения агентство.

При этом не допускается продажа изделий, произведенных до 22.09.2016 года.

Кроме указанных разновидностей презервативов еще два продукта проходят экспертизу: «Презервативы Durex с анестетиком» и «Презервативы Durex Real Feel из синтетического латекса».

Durex Long Play, Durex Dual Extase, Durex RealFeel, из-за которых по причине отсутствия регистрации Росздравнадзор вывел из продажи изделия британской компании, запрещены для распространения на территории России.