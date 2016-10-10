В честь юбилея «ВКонтакте» Дуров поделился секретами успеха

Социальная сеть «ВКонтакте» отмечает свой десятилетний юбилей. Основатель соцсети Павел Дуров представил на своей странице десять уроков, усвоенных им за время работы над сервисом.

«Все можно делать быстро», — говорит Дуров, подчеркивая, что «вопреки расхожему мнению, работа делается либо быстро и качественно, либо долго и плохо».

При этом создатель соцсети отмечает необходимость действовать быстро, чтобы обойти конкурентов, а также обращать внимание на органичный, качественный рост создаваемого сервиса. Дуров также подчеркивает важность продуманных мелочей, и положительные стороны совмещения в себе сразу нескольких должностей, которые позволили сократить расход времени и быстро внедрить то, что подсказывало чутье.

Основатель «ВКонтакте» рассказал, что небольшая, но талантливая и мотивированная команда способна работать эффективнее «армии работающих за зарплату наемников». Однако, ключевые вопросы Дуров советует абсолютно полностью оставлять под своим контролем и делать то, что нужно делать вопреки возможным эмоциям и страхам.

«Принципы важнее выгоды. "ВКонтакте" отстаивал интересы пользователей, пока его конкуренты предавали их в угоду рекламодателям, акционерам, чиновникам. Принесение блага другим — единственно возможная причина истинного успеха», — резюмировал Павел Дуров.

Ранее основатель «ВКонтакте» выразил критическое отношение к новому дизайну соцсети, заявив, что многие элементы не соответствуют современным потребностям пользователей.