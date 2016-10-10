В кабмине опровергли слухи о грядущем назначении Дворковича главой РЖД

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова опровергла сообщения о том, что вице-премьер Аркадий Дворкович может быть назначен главой ОАО РЖД, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ранее это же издание сообщило со ссылкой на источники в правительстве и других структурах, включая железнодорожные компании, о возможном назначении Дворковича.

По данным газеты, и в правительстве, и в РЖД в ближайшее время ожидаются перестановки. «Тема обсуждалась несколько месяцев, но тогда информированные люди говорили, что все на уровне слухов, а сейчас они ждут назначения», — цитирует издание слова одного из источников. По данным газеты, назначение Дворковича в РЖД должно было состояться еще 5 октября, но было перенесено.

Однако как заявила Наталья Тимакова, эта информация «не соответствует действительности». Тимакова подчеркнула, что она «устала опровергать» подобные сообщения.

Ранее компания «Российские железные дороги» подготовила для правительства прогноз экономического развития на 2017 год. Согласно ему, негативный сценарий предполагает убыток компании в 142,4 млрд рублей.