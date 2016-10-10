В правительстве озвучили рост тарифов на электроэнергию и газ в 2017 году

Глава Минэкономразвития РФ (МЭР) Алексей Улюкаев рассказал о планах его ведомства провести индексацию тарифов на электричество для населения в 2017 году на четыре процента, на передачу электроэнергии — на три процента, передает РИА Новости.

Помимо этого, индексация коснется также тарифов на газ, которые будут повышены на три процента как для потребителей, так и для компаний, осуществляющих транспортировку газа.

«Тарифы предлагаем из принципа "инфляция минус", исходя из того, что прогноз по инфляции четыре процента на 2017 год. Для газа это будет три процента и для промышленности, и для населения. И индексация тарифов на транспортировку газа также предлагается на уровне три процента», — цитирует агентство слова главы ведомства.

Алексей Улюкаев пояснил, что озвученные им расчеты закладываются в макропрогноз Минэкономразвития на 2017-2019 годы, который кабмин намерен рассмотреть на заседании 13 октября.

Ранее, в мае, МЭР представил прогноз социально-экономического развития России на 2017-2019 годы, в котором учитывалось ежегодное повышение тарифов ЖКХ по уровню прогнозной инфляции с 2017 по 2019 год. Согласно этому прогнозу, индексацию тарифов электросетей на передачу электроэнергии для промышленных предприятий в 2017 году предлагалось провести на уровне пяти процентов, а в 2018 году и в 2019 году — на уровне четырех процентов ежегодно.