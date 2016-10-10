Госдуме рекомендовали отклонить ужесточение правил блокировки за экстремизм

Думский комитет по информационной политике отклонил законопроект о наделении региональных прокуроров правом обращаться в Роскомнадзор с требованием о досудебной блокировке сайтов экстремистским содержанием, сообщает RNS.

Комитет рекомендовал депутатам отклонить проект закона в первом чтении. Эксперты пришли к мнению, что принятие этого законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета. Кроме того, в комитете считают, что Генпрокуратура и Роскомнадзор своевременно справляются с ограничением доступа к противоправной информации.

Документ внес в Госдуму сенатор Виктор Озеров в марте 2016 года. Озеров был соавтором Ирины Яровой в работе над пакетом «антитеррористических» законов, который Госдума прошлого созыва приняла в июне этого года.