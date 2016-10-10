Париж потребует от ООН расследовать военные преступления России в Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро направит в Международный суд ООН требование расследовать совершение Россией военных преступлений в Сирии, передает France Inter.

«Мы не согласны с действиями России, атакуя Алеппо. Франция как никогда ранее привержена сохранению населения города», — заявил министр.

Он также заметил, что если встреча президентов Франции и России Франсуа Олланда и Владимира Путина все же состоится, то Олланд «не будет обмениваться любезностями».

Жан-Марк Эйро при этом признал, что Россия является партнером Франции, хотя в позициях двух стран и есть «серьезные разногласия».

Ранее французский президент Франсуа Олланд заявил, что задумался об отмене встречи со своим российским коллегой. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о каких-либо изменениях в программе визита Владимира Путина во Францию принимающая сторона не сообщала и подготовка к поездке продолжается.

8 октября Россия наложила вето в Совете безопасности ООН на проект резолюции по новому режиму прекращения огня в Сирии, подготовленный Францией и Испанией. В МИДе РФ посчитали, что «французский проект содержит некоторые элементы», которые Россия «считает очень опасными».

7 октября госсекретарь США Джон Керри заявил, что США считают необходимым расследовать удары российской и сирийской правительственной авиации по сирийскому городу Алеппо как военные преступления. Запад обвиняет Россию в участии в бомбежках Алеппо, в том числе мирного населения этого сирийского города, находящегося под контролем повстанцев, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.