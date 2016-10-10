Правительство РФ вернуло турецкие фрукты на рынок

По итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин заявил о решении правительства РФ вернуть турецкие фрукты — цитрусовые и косточковые — на российский рынок, передает RNS со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По словам Путина, соответствующее решение было принято кабмином РФ сегодня. Речь идет о целой группе турецких товаров, которые в ближайшее время вернутся на прилавки российских магазинов, — вишне, черешне, сли­ве, алыче, абрикосах, персиках и т.д.

Российский лидер отметил, что это решение носит взаимовыгодный характер, поскольку в РФ сельское хозяйство по объективным причинам не может произвести такие фрукты. «А поступление на рынок турецких продуктов может привести, и мы на это рассчитываем, к снижению цен на внутреннем рынке», — пояснил Путин.

Президент РФ уточнил, что в прошлом году объем продаж турецких фруктов на российском рынке достиг 500 млн долларов. «Так что это значимое решение», — констатировал Путин.

Его турецкий коллега по итогам переговоров отметил, что нормализация двусторонних отношений продолжается «активными темпами». По словам Эрдогана, на встрече в Стамбуле они с Путиным обсудили «вопросы торгово-экономического плана, оборонной промышленности, туризма, культуры», так что рабочий день выдался «очень эффективным».