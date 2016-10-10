Samsung временно приостановил экспортное производство Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung Electronics приняла решение о приостановке экспортного производства смартфонов Galaxy Note 7 из-за случаев возгорания их аккумуляторов. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на неназванный источник.

Речь идет о приостановке работы завода Samsung во Вьетнаме, который производит гаджеты для зарубежных поставок.

По словам собеседника агентства, такое решение было принято совместно с ведомствами, отвечающими за потребительскую безопасность в Южной Корее, США и Китае.

Напомним, компания начала продажу смартфонов Galaxy Note 7 в Южной Корее 19 августа. Однако позднее объявила глобальный отзыв 2,5 млн единиц смартфонов с рекомендацией обменять их на новые устройства. Samsung предупредил о дефектах в аккумуляторах устройств и о возможных взрывах, которые могут возникнуть при зарядке смартфонов.