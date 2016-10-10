В парламент Грузии удалось пройти трем партиям

В парламент Грузии, по предварительным результатам Центризбиркома страны, проходят три партии. Об этом сообщает ЦИК со ссылкой на 99,92% обработанных бюллетеней.

Среди них партия «Грузинская мечта» бывшего премьер-министра страны Бидзины Иванишвили (48,6%), оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД), возглавляемое губернатором Одесской области Украины и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили (27,14%), и «Альянс патриотов» (5%).

По итогам обработки 99,41% бюллетеней ЦИК сообщал, что лишь две партии проходят в парламент: правящая партия «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Теперь же порог прохождения в парламент удалось преодолеть и партии «Альянс патриотов Грузии».

Выборы в парламент Грузии состоялись 8 октября. За ходом голосования наблюдали представители 200 местных и международных организаций. Всего в выборах принимали участие 19 партий и 6 предвыборных блоков. Граждане Грузии избирали депутатов на четыре года: 77 депутатов попадут в парламент по пропорциональной системе, а 73 — по мажоритарной.