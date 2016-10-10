«Голос» обжалует решение о ликвидации

Юрист некоммерческой ассоциации «Голос» Илья Сиволдаев планирует до конца октября подать кассационную жалобу в президиум Московского городского суда с требованием признать незаконным и необоснованным судебный акт о ликвидации. Об этом сообщает РИА Новости.

С иском о ликвидации «Голоса» обратилось в суд столичное управление Минюста России. Мосгорсуд признал ликвидацию ассоциации законной.

«Мы получим его — апелляционное определение — и тогда нужно будет дальше подавать жалобу кассационную. (...) Если через неделю мы получим, где-нибудь в течение недели можно это все подать, то есть к концу месяца», — сообщил Сиволдаев.

Юрист рассказал и о том, что для организации сложно будет найти сумму 1,2 млн рублей для выплат по предписанным Пресненским судом штрафам. И заверил, что «Голос» продолжит отстаивать свои права на территории России до полного исчерпания средств защиты, а затем обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Кассационные жалобы — они удовлетворяются очень редко. (...) То есть вероятность очень маленькая, что нам удастся это сделать, но все равно, будем исходить из того, что этим надо заниматься, потому что вероятность есть, и технология ЕС такая – если мы не обжалуем, значит мы с этим согласились. Все эффективные средства защиты должно быть израсходованы для подачи в ЕС (…) поэтому мы вынуждены исчерпывать», — заключил Сиволдаев.

«Голос» — российская организация по общественному наблюдению за процессами выборов.