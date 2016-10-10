Горбачев призвал США и Россию восстановить доверительные отношения

Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказался за возобновление диалога между американскими и российскими властями, отметив, что его прекращение было самой большой ошибкой и страны «подошли к опаской черте». Об этом Горбачев рассказал в интервью агентству РИА-Новости.

«Да, сейчас в отношениях между Россией и США обострение, напряженность. Произошел коллапс взаимного доверия. Я свое мнение не раз высказывал: надо возобновить переговоры по всей повестке дня, не замыкаться на региональных проблемах. И прежде всего — по ядерной проблематике», — заявил Горбачев.

Он также подчеркнул, что в данных условиях трудно говорить о «безъядерном мире», однако до тех пор, пока существует ядерное оружие, есть вероятность и его применения. Горбачев отметил важность полной ликвидации ядерного оружия и назвал это необходимостью.

«Но она (необходимость ликвидации ядерного оружия) может быть достигнута лишь при условии демилитаризации политики, демилитаризации международных отношений», — добавил Горбачев.

При этом Горбачев выразил надежду быть услышанным нынешним руководством стран, отмечая, что на них лежит ответственность за сложившуюся в мире напряженную ситуацию. Однако Михаил Горбачев уверен, что именно в их власти вернуть в мирное русло мировую политику.

«К нынешнему их поколению (лидеров) можно предъявить серьезные претензии. Но у них остается шанс занять в истории достойное место, вернуть мировую политику в позитивное русло и тем самым – открыть дорогу к безъядерному миру. И было бы большой ошибкой не использовать этот шанс», — резюмировал Горбачев.