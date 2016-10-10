Путин допустил Роспотребнадзор к гостайне

Президент России Владимир Путин подписал указ о допуске Роспотребнадзора к шести категориям государственной тайны. Соответствующий документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации.

Этим указом глава государства внес изменения в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный указом президента РФ от 30 ноября 1995 года, дополнив 6 его пунктов словом «Роспотребнадзор».

Теперь Роспотребнадзор получил доступ к сведениям о степени обеспечения безопасности россиян, о средствах биологической, медицинской или ветеринарной защиты, о достижениях науки и техники, которые могут быть использованы в интересах обороны страны, поставках сырья между Россией и СНГ в военное время, и о расходах средств на нужды вооружения.

Также президент РФ подписал распоряжение, дающее руководству Роспотребнадзора самому относить сведения к гостайне.