Профессор РЭШ Сергей Измалков поделился своим Нобелевским прогнозом

Своим прогнозом, кто станет лауреатом Нобелевской премии по экономике 2016 года, поделился с «Полит.ру» профессор Российской экономической школы, председатель Ученого совета РЭШ Сергей Измалков. Наиболее перспективными он считает экспертов по макроэкомике, авторов важных работ по теории экономического роста Пола Ромера, Нобухиро Кийотаки и Роберта Барро.

В этой тройке также возможно появление имен Ф. Агийона, Дж. Мура, О. Бланшара и К. Рогоффа. Достаточно перспективным для получения Нобелевки Сергей Измалков назвал эксперта в области эконометрики Дж. Хаусмана. По мнению профессора РЭШ, Бенгт Холмстром и Оливер Харт – достойны премии за теорию контрактов, а Роберт Вилсон и Пол Милгром – за дизайн экономических механизмов. Эти четверо попали в категорию «очень хочется, чтобы их отметили премией».

Возможными претендентами на Нобель профессор Измалков также считает Мартина Вайцмана, Уильма Нордхауса и Роберта Таусенда за их труды в области экономики окружающей среды и экономики развития. В шорт-листе тех, кто наверняка получит премию в течение 20 лет также, возможно, находятся Эрнст Фер, Дарон Асемоглу и Марк Мелиц. «Получат ли они премию в этом году? Может быть Фер, остальные еще слишком юны. Как и Дж. Лист с прошлого прогноза Рейтерса», – заметил Сергей Измалков.

К сожалению, в связи с переходом профессора РЭШ Андрея Бремзена на работу в 57-ю школу редакции «Полит.ру» не удалось ознакомиться с итогами Нобелевского тотализатора, уже долгие годы проходящего в РЭШ, до оглашения лауреатов премии по экономике. Ранее в течение ряда лет (2015, 2014, 2013, 2012, 2011) мы публиковали этот прогноз, который потом было интересно сравнить с итогами работы экспертов Нобелевского комитета.