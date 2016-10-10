Минобороны в Facebook ответило на претензии Великобритании по Сирии

Министерство обороны РФ в социальной сети Facebook прокомментировало заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона по Сирии, которое он сделал на канале BBC.

«Британскому военному министру, прежде чем пускаться в маловразумительные рассуждения о якобы ответственности России за ситуацию в Сирии и, в частности, в Алеппо, необходимо задуматься, а что же сделано самой Великобританией в этой несчастной стране?» — говорится в опубликованной записи ведомства.

В оборонном ведомстве напомнили, что с помощью России освобождено уже более тысячи населенных пунктов и систематически поставляются тысячи тонн гуманитарной помощи.

Минобороны в своей публикации также обвинило Великобританию в попустительстве запрещенной в РФ группировке «Исламское государство», которое почти превратило Сирию в террористический халифат.

9 октября министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия стала гораздо более агрессивной. Он также настаивал на создании бесполетной зоны над Сирией, поскольку нет гарантий, что «Россия не нанесет удары по нашим самолетам в воздухе».

10 октября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро сообщил, что направит в Международный суд ООН требование расследовать совершение Россией военных преступлений в Сирии. Он обвинил РФ в постоянных атаках на сирийский город Алеппо.