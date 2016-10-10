Спрос на Lada в Германии вырос на 41%

За девять месяцев 2016 года продажи автомобилей Lada на рынке Германии выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, передает издание Wroom.ru со ссылкой на данные немецкой государственной организации Kraftfahrt-Bundesamt.

В общей сложности с начала года в Германии было продано 1229 автомобилей Lada, говорится в сообщении. Для сравнения: за весь минувший год на рынке этой страны удалось сбыть 1181 «Ладу».

При этом среди всего представленного на немецком авторынке модельного ряда российских машин по популярности среди покупателей лидирует Lada 4x4 (продано 847 штук, прирост по сравнению с девятью месяцами 2015 года составил 15%).

Кроме того, почти втрое вырос спрос на Lada Granta: за первые девять месяцев нынешнего года было продано 377 машин этой модели, а за аналогичный период прошлого года — 132 автомобиля.