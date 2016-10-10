Лавров отказался комментировать заявления Франции о намерении наказать Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления властей Франции о намерении привлечь РФ к ответственности за ситуацию в Сирии, сообщил, что не видел по этому поводу никаких исков и не собирается «гадать на кофейной гуще», передает РИА Новости.

10 октября французские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро направит в Международный суд ООН требование расследовать совершение Россией военных преступлений в Сирии. Министр также отметил, что если намеченная встреча президентов Франции и России все же состоится, то Франсуа Олланд «не будет обмениваться любезностями» с Владимирм Путиным.

Ранее французский президент Франсуа Олланд заявил, что задумался об отмене встречи со своим российским коллегой. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о каких-либо изменениях в программе визита Владимира Путина во Францию принимающая сторона не сообщала и подготовка к поездке продолжается.

8 октября Россия наложила вето в Совете безопасности ООН на проект резолюции по новому режиму прекращения огня в Сирии, подготовленный Францией и Испанией. В МИДе РФ посчитали, что «французский проект содержит некоторые элементы», которые Россия «считает очень опасными».