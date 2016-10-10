Джон Леннон станет героем комиксов

В мае 2017 года в продажу поступит комикс, героем которого будет Джон Леннон, сообщает The Hollywood Reporter.

Об этом в Нью-Йорке в последний день международного фестиваля Comic Con, когда экс-битлу исполнилось бы 76 лет, объявило издательство IDW Publishing.

Речь идет о графической адаптации биографического романа Давида Фонкиноса. Он выстроил свое произведение в форме диалогов Леннона и воображаемого психиатра. Роман охватывает всю жизнь музыканта, с детства до всемирной известности и брака с художницей Йоко Оно.

Комикс будет черно-белым.