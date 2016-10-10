Застреливший девушку-промоутера в Москве получил 12 лет колонии

Люблинский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима Сергея Галахова, который в январе 2016 года застрелил из окна своей квартиры женщину, рекламировавшую на улице через мегафон, сообщает агентство «Москва».

Суд также обязал Галахова выплатить родственникам убитой девушки более 2,26 миллиона рублей компенсации.

Подсудимый, со своей стороны, заявил, что считает случившееся «трагической случайностью» и никого не хотел убивать. Мужчина также отметил, что несколько раз жаловался в полицию на шум от промоутеров с мегафонами, но на это не обращали внимание.

Трагедия произошла 26 февраля 2016 года в районе станции метро «Люблино». 25-летняя девушка-промоутер через мегафон приглашала покупателей в новый меховой магазин. Галахов, чья квартира на третьем этаже находится поблизости, требовал ее прекратить громкую рекламу, угрожал девушке и вызывал полицию. Когда эти меры не помогли, он достал ружье и выстрелил в промоутера. От полученных ранений девушка скончалась на месте. На допросе Галахова выяснилось, что в момент происшествия он был пьян, за несколько дней до этого его уволили с работы. Было возбуждено дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».